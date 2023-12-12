Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС 7 октября
Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости.
Американский президент допустил ошибку во время выступления в Белом доме, когда поздравлял евреев с Ханукой. Он рассказывал историю о человеке, который потерял сына в ходе атаки, по ошибке назвав его «мой отец».
«После 7 октября мой отец… Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома», — сказал Байден.
Отметим, что отец американского президента Джозеф Робинетт Байден-старший скончался в 2002 году. Сам 80-летний Байден стал самым старым главой государства в истории США и часто становится объектом шуток из-за огороворок в своих речах. Нередко их причиной становилось неверное чтение с телесуфлера.
Рамблер: главные новости