Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС 7 октября

Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

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Американский президент допустил ошибку во время выступления в Белом доме, когда поздравлял евреев с Ханукой. Он рассказывал историю о человеке, который потерял сына в ходе атаки, по ошибке назвав его «мой отец».

«После 7 октября мой отец… Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома», — сказал Байден.