Финляндия откроет три крупнейших КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии намерено открыть крупнейшие контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Ilta-Sanomat.

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Ожидается, что премьер-министр республики Петтери Орпо объявит о принятии такого решения сегодня, а в силу оно вступит в ночь на четверг, 14 декабря.

«Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра», — отмечает издание.

По его информации, власти Финляндии хотят дать возможность гражданам страны и дипломатам спокойно пересекать границу во время рождественских праздников.

Ранее в Хельсинки объявили, что в ночь на 25 ноября закрывают все КПП на границе с Россией, кроме самого северного, граничащего с Мурманской областью. Это решение было объяснено тем, что количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло в последнее время.