Киркоров назвал причину женитьбы на Пугачевой

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров назвал причину, по которой решил сделать предложение руки и сердца эстрадной певице Алле Пугачевой. Его слова приводит «Царьград».

По словам артиста, на серьезный шаг он решился после того, как увидел клип на песню «Сильная женщина плачет у окна» в «Голубом огоньке».

Тогда пение Пугачевой настолько тронуло его, что Киркоров почувствовал, что хочет жениться на певице.

«Думаю: "Может, Пугачевой сделать предложение?" И сделал, наглая рожа», — заявил исполнитель.

Ранее Филипп Киркоров рассказал об отношениях с матерью Аллы Пугачевой Зинаидой Одеговой.