Пока вы не уснули: МИД о возможном закрытии границ Эстонией и Зеленский в центре скандала

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

МИД России прокомментировал сообщения о возможном закрытии границ Эстонией

Статс-секретарь — замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что МИД РФ пока не получал уведомлений о закрытии границы с Эстонией. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США сделали жесткое предупреждение Болгарии из-за России

Если Болгария продолжит быть сателлитом США и решится под их влиянием начать конфликт с Россией, она разделит участь Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью болгарскому журналисту Мартину Карбовски. Экс-сотрудник спецслужб считает, что российская армия на данный момент является самой боеспособной в мире.

Зеленский оказался в центре коррупционного скандала

Владимир Зеленский оказался втянут в коррупционный скандал. Его семья не задекларировала доход в размере $8,58 млн (782 млн рублей), полученный до 2020 года, сообщает RT.

Утверждается, что сумму оформили как беспроцентный заем кипрскому офшору Aldorante от его дочерней фирмы Film Heritage. Владельцем этих компаний является жена Зеленского.

СМИ: страны НАТО надеются на возвращение к нормальным отношениям с Россией

Страны Центральной и Восточной Европы, недовольные тем, что Украину слишком медленно принимают в НАТО, хотят «получить хоть что-то» — к примеру, официальный выход альянса из соглашения с Россией. Однако против этого выступают Германия и другие страны, рассчитывающие на нормализацию отношений с Москвой, пишет Politico.

Ранее страны НАТО дали Украине рекомендации, которым она должна следовать, чтобы стать членом альянса. Среди условий вступления Киева в НАТО — борьба с коррупцией, поддержка прав человека и меньшинств.

На Украине рассматривают возможность отставки Залужного

Ukrainian Presidential Press Office

Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне обострения конфликта с ним. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, конфликт между Зеленским и Залужным дошел до критической точки. В частности, источник «Украинской правды» сообщил, что главнокомандующий высказал открытое недовольство тем, что власти страны отдают приказы генералам в обход него. По словам собеседника издания, это «демотивирует Залужного и мешает ему командовать всей армией». Кроме того причинами конфликта между главой ВСУ и Зеленским являются отставки ряда военачальников и проверки в военкоматах, которые снижают «показатели по мобилизации».

В МИД России ответили на планы ЕС запретить продажу алмазов из РФ

Предложение Еврокомиссии о запрете продажи российских алмазов направлено на ущемление интересов РФ, считает замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, таким образом Европа намеревается нанести экономический ущерб стране. Он напомнил, что Россия занимает серьезную часть рынка в этой области, а также заверил, что Москва все равно обеспечит свои интересы.

ВС России поразили 300 военных ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении ВСУ потеряли 300 военнослужащих. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что в районе населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка подразделениями «Южной» группировки Вооруженных сил РФ во взаимодействии с авиацией и артиллерией были поражены живая сила и техника 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Помимо 300 ликвидированных военных ВСУ, были поражены два бронетранспортера и три автомобиля.

Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России

Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень угрозы для граждан при посещении десятков иностранных государств, Об этом сообщает РИА Новости.

В список стран, где израильтянам посоветовали проявлять особую осторожность попала и Россия. Для РФ действует второй уровень угрозы, означающий рекомендацию проявлять повышенную осторожность.

Гособвинение запросило 12 лет Никите Белых

Государственное обвинение запросило 12 лет лишения свободы за злоупотребления полномочиями бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взятки. Об этом сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что гособвинитель прокуратуры региона, выступая в прениях сторон по уголовному делу Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы с запретом работы на госслужбе сроком на 3 года и со штрафом более 48 млн рублей), с зачетом уже отбытого наказания в исправительной колонии.

Источник назвал возможные причины трагедии, случившейся с Шумахером

Журналист телекомпании Norddeutscher Rundfunk Йенс Гидеон провёл расследование с целью выяснить причины падения семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, в результате которого он получил тяжелейшую травму головы почти десять лет назад. Результаты расследования приводит издание GrandPX.news.