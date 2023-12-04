Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России

Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень угрозы для граждан при посещении десятков иностранных государств, Об этом сообщает РИА Новости.

Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России
© ТАСС

В список стран, где израильтянам посоветовали проявлять особую осторожность попала и Россия. Для РФ действует второй уровень угрозы, означающий рекомендацию проявлять повышенную осторожность.

Как уточнили в заявлении совета, уровень угрозы для стран Западной Европы, Южной Америки, Австралии и России повышен до второго уровня. Для стран Африки и Центральной Азии — до уровня «три».

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В начале декабря стало известно, что израильские спецслужбы знали о планах нападения ХАМАС за год до атаки. Согласно информации The New York Times, документ под кодовым названием «Иерихонская стена» содержал около 40 страниц. В нем четко по пунктам описывалось вторжение, которое было проведено ХАМАС 7 октября. Как пишет газета, чиновники признались, что если бы они своевременно и серьезно отнеслись к полученной информации, то лучше бы подготовились к вооруженному конфликту или вовсе бы избежали нападения.

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