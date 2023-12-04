Зеленский оказался в центре коррупционного скандала

Владимир Зеленский оказался втянут в коррупционный скандал. Его семья не задекларировала доход в размере $8,58 млн (782 млн рублей), полученный до 2020 года, сообщает RT.

Утверждается, что сумму оформили как беспроцентный заем кипрскому офшору Aldorante от его дочерней фирмы Film Heritage. Владельцем этих компаний является жена Зеленского.

По мнению российского юриста Ивана Соловьева, данный заем мог быть скрытым переводом заработанных средств и дивидендов.

Он не исключил того, что супруги «по совету налоговых консультантов воспользовались лазейками в законодательстве, чтобы таким образом вывести свои доходы». Специалист пояснил, что платить налоги на прибыль или на дивиденды не придется, если провести их как кредит.

RT напоминает о том, что несколько лет назад Зеленский сам выступал за усиление ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации чиновниками. Инициатива была озвучена тогда, когда он презентовал проект соответствующих изменений в уголовный и административный кодексы.

После этого его партия взялась за продвижение законопроекта по ослаблению контроля за офшорными компаниями.