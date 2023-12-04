МИД отреагировал на сообщения о возможном закрытии границ Эстонией

Статс-секретарь — замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что МИД РФ пока не получал уведомлений о закрытии границы с Эстонией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он рассказал на фоне появившейся информации о том, что пограничники на российско-эстонской границе стали предупреждать въезжающих в Россию о возможном закрытии границы. По словам Иванова, никаких официальных сообщений о возможном закрытии российско-эстонской границы в ведомство пока не поступало.

«Пока никаких официальных (уведомлений — прим. ред.) не было с эстонской стороны. Мы ничего не получали — ни по линии посольства, ни по линии погранслужбы, насколько мне известно», — заявил он.