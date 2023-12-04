Politico: Германия оставила лазейку для сближения с Россией

Страны Центральной и Восточной Европы, недовольные тем, что Украину слишком медленно принимают в НАТО, хотят «получить хоть что-то» — к примеру, официальный выход альянса из соглашения с Россией. Однако против этого выступают Германия и другие страны, рассчитывающие на нормализацию отношений с Москвой, пишет Politico.

СМИ: страны НАТО надеются на возвращение к нормальным отношениям с Россией
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Ранее страны НАТО дали Украине рекомендации, которым она должна следовать, чтобы стать членом альянса. Среди условий вступления Киева в НАТО — борьба с коррупцией, поддержка прав человека и меньшинств.

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Как отмечает Politico, пока неясно, будет ли этого шага достаточно для самых ярых сторонников вступления Украины — стран Центральной и Восточной Европы. По версии издания, эти страны перестанут настаивать на быстром членстве Киева только в том случае, если НАТО формально дезавуирует свое соглашение с Москвой, заключенное после холодной войны.

Основополагающий акт Россия-НАТО (NRFA), подписанный лидерами РФ и альянса в 1997 году, был призван укрепить доверие между сторонами с помощью консультаций и сотрудничества. Хотя это соглашение не является юридически обязывающим, НАТО в нем заявляет об отказе от любого дополнительного постоянного размещения сил в странах бывшего Варшавского договора. Россия согласилась «проявлять аналогичную сдержанность при развертывании обычных вооруженных сил в Европе», а также воздерживаться от «угрозы силой или применения силы… против любого другого государства, его суверенитета, территориальной целостности или политической независимости».

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После начала украинского кризиса лидеры НАТО дали понять, что больше не чувствует себя связанными NRFA «как в риторике, так и в действиях», отмечает Politico. На пресс-конференции 25 февраля 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что акт NRFA больше не применим в отношении альянса. США после этого решили разместить свои войска в Польше и Германии на постоянной основе, а также запланировали отправить около четырех тысяч американских солдат в Литву.

С практической точки зрения Россия и НАТО больше не связаны соглашением, но, несмотря на явное желание членов из Центральной и Восточной Европы, в НАТО до сих пор официально не аннулировали NRFA. Это связано с желанием некоторых членов альянса, включая Германию, «сохранить высокие моральные позиции, а также некие минимальные рамки для возможного возвращения к нормальным отношениям с Россией», подчеркивает Politico.

По версии издания, если в НАТО не аннулируют NRFA, страны Центральной и Восточной Европы продолжат выступать за ускоренное приглашение Украины в альянс. Тем самым они рискуют сорвать исторический саммит в Вашингтоне, посвященный 75-ю альянса, «и подорвать единство Запада».

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