СМИ: страны НАТО надеются на возвращение к нормальным отношениям с Россией

Страны Центральной и Восточной Европы, недовольные тем, что Украину слишком медленно принимают в НАТО, хотят «получить хоть что-то» — к примеру, официальный выход альянса из соглашения с Россией. Однако против этого выступают Германия и другие страны, рассчитывающие на нормализацию отношений с Москвой, пишет Politico.

Ранее страны НАТО дали Украине рекомендации, которым она должна следовать, чтобы стать членом альянса. Среди условий вступления Киева в НАТО — борьба с коррупцией, поддержка прав человека и меньшинств.

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Как отмечает Politico, пока неясно, будет ли этого шага достаточно для самых ярых сторонников вступления Украины — стран Центральной и Восточной Европы. По версии издания, эти страны перестанут настаивать на быстром членстве Киева только в том случае, если НАТО формально дезавуирует свое соглашение с Москвой, заключенное после холодной войны.

Основополагающий акт Россия-НАТО (NRFA), подписанный лидерами РФ и альянса в 1997 году, был призван укрепить доверие между сторонами с помощью консультаций и сотрудничества. Хотя это соглашение не является юридически обязывающим, НАТО в нем заявляет об отказе от любого дополнительного постоянного размещения сил в странах бывшего Варшавского договора. Россия согласилась «проявлять аналогичную сдержанность при развертывании обычных вооруженных сил в Европе», а также воздерживаться от «угрозы силой или применения силы… против любого другого государства, его суверенитета, территориальной целостности или политической независимости».

После начала украинского кризиса лидеры НАТО дали понять, что больше не чувствует себя связанными NRFA «как в риторике, так и в действиях», отмечает Politico. На пресс-конференции 25 февраля 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что акт NRFA больше не применим в отношении альянса. США после этого решили разместить свои войска в Польше и Германии на постоянной основе, а также запланировали отправить около четырех тысяч американских солдат в Литву.

С практической точки зрения Россия и НАТО больше не связаны соглашением, но, несмотря на явное желание членов из Центральной и Восточной Европы, в НАТО до сих пор официально не аннулировали NRFA. Это связано с желанием некоторых членов альянса, включая Германию, «сохранить высокие моральные позиции, а также некие минимальные рамки для возможного возвращения к нормальным отношениям с Россией», подчеркивает Politico.