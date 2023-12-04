На Украине рассматривают возможность отставки Залужного

Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне обострения конфликта с ним. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, конфликт между Зеленским и Залужным дошел до критической точки. В частности, источник «Украинской правды» сообщил, что главнокомандующий высказал открытое недовольство тем, что власти страны отдают приказы генералам в обход него. По словам собеседника издания, это «демотивирует Залужного и мешает ему командовать всей армией». Кроме того причинами конфликта между главой ВСУ и Зеленским являются отставки ряда военачальников и проверки в военкоматах, которые снижают «показатели по мобилизации».

При этом свое начало раскол между ними берет с «контрнаступления на юге», отмечают в «Украинской правде». Тогда Залужный даже пожаловался на ситуацию главе Пентагона Ллойду Остину, когда он приезжал в Киев, а после высказал все непосредственно Зеленскому.