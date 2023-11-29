Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Кремле высказались о стягивании войск Финляндии к границе России

Стягивание войск Финляндии к границе с Россией — это избыточная мера для обеспечения безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, никакой угрозы для Хельсинки со стороны Москвы нет, передает ТАСС.

Конфликта как такового нет. Во-первых, Финляндии ничто и никто не угрожает, в данном случае, это, конечно, избыточные абсолютно меры по обеспечению безопасности границ, потому что там нет никакой угрозы, в реальности никакой напряженности, — сообщил Песков.

Politico назвало Набиуллину главным «разрушителем» года

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на первом месте в категории «разрушители» в рейтинге Politico. Она стала лидером за вклад в усиление российской экономики.

В категории «мечтатели» на первой строчке расположился президент Украины Владимир Зеленский. При этом «самым влиятельным человеком» в Европе назвали Дональда Туска.

Армения созвала срочное совещание из-за отказа РФ от армянских грузов

Армения срочно созвала совещание в рамках ЕАЭС в связи с отказом принимать Россией некоторые грузы через КПП «Верхний Ларс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономики страны Ваана Керобяна.

По его словам, сейчас власти изучают опубликованные Россельхознадзором документы, чтобы понять, насколько продукция армянских бизнесменов не соответствует российским нормам.

ХАМАС освободит больше россиян «в знак признательности Путину»

Палестинское движение ХАМАС освободит еще нескольких россиян «в знак признательности» за позицию президента РФ Владимира Путина. Об этом в соцсети X сообщил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Ранее члены ХАМАС освободили Рона Кривого, гражданина Израиля и России. Израильские СМИ сообщали, что он был взят в заложники утром 7 октября, когда работал в продюсерской группе на музыкальном фестивале в кибуце Реим.

Фадеев обратился к силовикам после пранка с Наргиз Закировой

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале обратился с ФСБ и МВД с просьбой проверить деятельность дяди его экс-подопечной Наргиз Закировой — Фарруха Закирова. Фадеева возмутили слова Наргиз, которые она произнесла во время пранка в «Шоу Вована и Лексуса».

Певица заявляла, что является патриотом США и намерена сжечь российский паспорт своего мужа, когда тот получит гражданство Узбекистана. Продюсер считает, что родственнику Наргиз нельзя гастролировать в России после слов его племянницы.

Захарова оценила слова Зеленского о западных военных кораблях

Unsplash

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Владимира Зеленского о западных кораблях для Украины свидетельствуют о милитаризации Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский ранее рассказал, что западные страны предоставят Украине свои военные корабли для охраны судов, проходящих по зерновому коридору в Черном море. По его словам, такие договоренности с партнерами Украины уже достигнуты и предоставление кораблей — «это вопрос близкого будущего».

В Рособрнадзоре высказались о смене формата ЕГЭ

Переводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в онлайн-формат в ближайшие пять-десять лет не планируется. Так о возможной смене формата ЕГЭ высказался глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит ТАСС.

При этом, по словам Музаева, в более отдаленной перспективе смена формата возможна.

Винер отказали в отмене дисквалификации

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики оставил в силе отстранение Винер.

Отстранение Винер продлится с 6 марта 2023 года по 5 марта 2025 года. На апелляцию в CAS у заинтересованных сторон есть 21 день с момента уведомления о решении.

Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником сектора Газа»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за масштабные бомбардировки сектора Газа, подчеркнув, что тот уже вошел в историю как «мясник». Его слова приводит ТАСС.

По словам Эрдогана, с 7 октября жители сектора Газы «подвергаются самым вероломным нападениям в истории человечества».

Цены на золото взлетели почти до 7-месячного максимума

Цены на золото выросли на азиатских торгах в среду, достигнув почти семимесячного максимума, поскольку череда «голубиных» сигналов от чиновников Федеральной резервной системы США повысила ставки на скорый разворот политики центрального банка.