Фадеев обратился к силовикам после пранка с Наргиз Закировой

Я все время задавал себе вопрос: как можно жить в мусульманской стране, плюя на тех людей, среди которых ты живешь? В этом пранке она оскорбляет узбеков, свою страну и даже Президента Узбекистана. Как это возможно? Почему ей все это сходит с рук? Теперь, посмотрев программу, мне, как и вам, понятно, что за этим всем стоит ее дядя Фаррух Закиров, — заявил продюсер.