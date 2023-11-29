Армения созвала срочное совещание из-за отказа РФ от армянских грузов

Армения срочно созвала совещание в рамках ЕАЭС в связи с отказом принимать Россией некоторые грузы через КПП «Верхний Ларс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономики страны Ваана Керобяна.

По его словам, сейчас власти изучают опубликованные Россельхознадзором документы, чтобы понять, насколько продукция армянских бизнесменов не соответствует российским нормам.

«Странно, что в течение всего года возвращают 35 машин, а потом через два дня возвращают еще 35 машин, при этом качество товара не меняется», — заявил Керобян.

Министр добавил, что армянским предпринимателям следует попытаться диверсифицировать рынки экспорта, чтобы избежать подобных проблем. При этом он не стал отвечать на вопрос журналиста о возможных политических причинах ситуации.