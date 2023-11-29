Армения созвала срочное совещание из-за отказа РФ от армянских грузов

Армения срочно созвала совещание в рамках ЕАЭС в связи с отказом принимать Россией некоторые грузы через КПП «Верхний Ларс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономики страны Ваана Керобяна.

Армения созвала срочное совещание из-за отказа РФ от армянских грузов
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По его словам, сейчас власти изучают опубликованные Россельхознадзором документы, чтобы понять, насколько продукция армянских бизнесменов не соответствует российским нормам.

«Странно, что в течение всего года возвращают 35 машин, а потом через два дня возвращают еще 35 машин, при этом качество товара не меняется», — заявил Керобян.

Министр добавил, что армянским предпринимателям следует попытаться диверсифицировать рынки экспорта, чтобы избежать подобных проблем. При этом он не стал отвечать на вопрос журналиста о возможных политических причинах ситуации.

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Напомним, что ранее Россельхознадзор заявил о резком росте поставок из Армении зараженной вредителями продукции растениеводства. Ведомство обратилось к Еревану с просьбой принять меры для предотвращения нарушений.

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