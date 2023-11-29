Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником сектора Газа»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за масштабные бомбардировки сектора Газа, подчеркнув, что тот уже вошел в историю как «мясник». Его слова приводит ТАСС.

7 октября представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа. Военные действия сопровождались бомбардировками и масштабными разрушениями.

По словам Эрдогана, с 7 октября жители сектора Газы «подвергаются самым вероломным нападениям в истории человечества».

«Их мечети подверглись бомбардировкам. Их школы были превращены в руины. Лагеря беженцев, где они нашли убежище, стали объектом преднамеренных нападений. Нетаньяху уже вписал свое имя в историю как мясник Газы», — заявил турецкий лидер в ходе выступления в парламенте.

Ранее в своей речи в Великом национальном собрании Турции Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией. Позже на митинге в защиту Палестины 28 октября он обвинил Запад в кризисе вокруг сектора Газа и спросил, хотят ли западные страны повторения «войны креста и полумесяца».