ХАМАС освободит больше россиян «в знак признательности Путину»

Палестинское движение ХАМАС освободит еще нескольких россиян «в знак признательности» за позицию президента РФ Владимира Путина. Об этом в соцсети X сообщил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Ранее члены ХАМАС освободили Рона Кривого, гражданина Израиля и России. Израильские СМИ сообщали, что он был взят в заложники утром 7 октября, когда работал в продюсерской группе на музыкальном фестивале в кибуце Реим.

Абу Марзук обратил внимание, что Кривой стал единственным мужчиной-заложником, освобожденным ХАМАС. Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за позиции российских властей.

«Сегодня другие [граждане РФ — прим.ред.] будут освобождены вне рамок сделки [о перемирии] в знак признательности за позицию президента Путина», — подчеркнул он.

В конце октября в ХАМАС заявили о получении от МИД России списка из восьми россиян, которые могут быть среди заложников, захваченных в Израиле.