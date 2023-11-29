В Кремле высказались о стягивании войск Финляндии к границе России

Стягивание войск Финляндии к границе с Россией — это избыточная мера для обеспечения безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков . По его словам, никакой угрозы для Хельсинки со стороны Москвы нет, передает ТАСС.

Конфликта как такового нет. Во-первых, Финляндии ничто и никто не угрожает, в данном случае, это, конечно, избыточные абсолютно меры по обеспечению безопасности границ, потому что там нет никакой угрозы, в реальности никакой напряженности, — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что напряженность может возникнуть именно в ходе увеличения концентрации военных подразделений на российской границе, потому что это будет представлять угрозу для РФ. Как отметил Песков, действия Финляндии абсолютно не обоснованы и ничем не спровоцированы.