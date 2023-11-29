Захарова оценила слова Зеленского о западных военных кораблях

Зеленский ранее рассказал, что западные страны предоставят Украине свои военные корабли для охраны судов, проходящих по зерновому коридору в Черном море. По его словам, такие договоренности с партнерами Украины уже достигнуты и предоставление кораблей — «это вопрос близкого будущего».