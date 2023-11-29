Захарова оценила слова Зеленского о западных военных кораблях
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Владимира Зеленского о западных кораблях для Украины свидетельствуют о милитаризации Киева. Об этом сообщает ТАСС.
Зеленский ранее рассказал, что западные страны предоставят Украине свои военные корабли для охраны судов, проходящих по зерновому коридору в Черном море. По его словам, такие договоренности с партнерами Украины уже достигнуты и предоставление кораблей — «это вопрос близкого будущего».
Захарова заявила, что Украина и страны Запада лишь «прикрываются благими намерениями», а их реальная цель —дестабилизация в Черноморском регионе.
«Если все это случится, то будет учитываться российским военным командованием при планировании операций в бассейне Черного моря», — предупредила представитель МИД.
Слова Зеленского о необходимости охранять корабли с зерном она назвала «абсолютным прикрытием для военных авантюр» Киева.
«Заявление Зеленского говорит о том, что милитаризация киевского режима странами НАТО не прекращается ни на минуту, используются для этого любые мотивы», — подчеркнула Захарова.