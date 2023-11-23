Пока вы не уснули: Кремль о переговорах с Киевом и новый знак на военной технике РФ

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В Кремле озвучили позицию России по переговорам с Украиной

Россия не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, на Москву не следует оказывать давления, а если давить — то на тех, кто отказывался от диалога.

Только вчера президент, выступая на видеоконференции саммита «Большой двадцатки», заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. На нее не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них, — сообщил Песков.

Он также высказался о давлении Соединенных Штатов на Россию и Китай, которые твердо стоят на своих позициях. Представитель Кремля отметил близость позиций Москвы и Пекина и подчеркнул, что действия американцев абсолютно бесполезны.

На российской военной технике заметили новый символ

Минобороны России показало кадры боевой подготовки экипажа специального поезда «Енисей» в зоне спецоперации, на них отчетливо видны новые символы, нанесенные на военную технику. Видео с учений опубликовано в Telegram-канале ТАСС.

На видео показаны как бронепоезд, так и военная техника. При этом на ней белой краской нанесены перевернутые равносторонние треугольники, вписанные в другие треугольники.

Россия применила в Авдеевке кассетные боеприпасы

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Российские военные нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении с помощью кассетных авиабомб РБК-500. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Утверждается, что РБК-500 оснащены унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Российский военнослужащий с позывным Вожак подтвердил информацию о нанесении ударов по украинским позициям кассетными боеприпасами. В своем Telegram он опубликовал пост, в котором говорится, что в радиоэфире ВСУ началась «натуральная истерика» после атаки.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «МК» России (ВС РФ) обладают большим количеством кассетных боеприпасов. Более того, они во многом превосходят аналогичный тип боеприпасов стандарта НАТО.

Премьер Финляндии допустил возможность полного закрытия границы с Россией

Власти Финляндии рассмотрят вопрос о полном закрытии границы с РФ, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился. Об этом заявил премьер-министр республики Петтери Орпо.

Как передает телерадиоканал Yle, глава правительства выступил с утверждением, что на границу прибывают "сотни людей" - мигрантов без документов для въезда в ЕС.

"Если такая деятельность продолжится и расширится, признаки чего у нас имеются, нам придется рассмотреть вопрос о закрытии границы и сделать это", - сказал премьер в эфире телевидения.

Умер раненый после удара ВСУ журналист «России-24» Борис Максудов

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Скончался корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, который днем ранее получил ранение в Запорожье во время съемок, передает РБК.

Минобороны ранее сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов. Среди пострадавших числился Максудов.

Как стало известно, его доставили в больницу Минобороны. В пресс-службе ведомства подчеркивали, что журналисту оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В Казахстане переименовали рестораны McDonald's

Бывшие рестораны американской сети McDonald’s в Казахстане сменили название на I’M (с англ. «Я»). Об этом рассказало Press.kz.

Под логотипом I’M разместили слоган «feel-good restaurants» — «уютные рестораны» или «рестораны хорошего настроения».

До этого бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане долгое время работали без названия. На товарных чеках было указано лишь название ТОО Food Solutions, а на вывесках — «Мы открыты». Чуть позже вывески сменились именами сотрудников сети — «Мен Даниярмын», «Мен Аружанмын» и другими.

МИД Армении прокомментировал разногласия с Россией

Разногласия между Арменией и Россией носят рабочий характер, стороны работают над их устранением. Об этом заявил на брифинге заместитель главы МИД республики Мнацакан Сафарян.

"Это рабочие отношения. Естественно, по некоторым вопросам есть разногласия. Мы продолжаем работать над их устранением", - сообщил он.

Могилы участников СВО разгромили в Челябинской области

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Могилы участников СВО разгромили в Челябинской области на кладбище города Миасса, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, злоумышленники порезали 25 флагов России и ЧВК, подожгли венки на могиле заведующего отделением реанимации Миасской больницы, который уехал на фронт в качестве военного медика.

Канал отмечает, что полиция начала проверку. Дело расследуются по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Вайкуле назвала условия для выступления в России

Певица Лайма Вайкуле готова выступить в России при нескольких условиях. Она озвучила их в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

На сегодняшний день артистка не гастролирует по России, но исполняет свои песни на русском языке в зарубежных странах.

— Никогда не буду выступать в России. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать, — сказала Вайкуле.

Переехавшая в РФ украинская спортсменка записала видеообращение

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23-летняя украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко переехала в Россию. Как сообщает «Абзац», спортсменка записала видеообращение к соотечественникам с Красной площади и разместила в соцсетях.