Умер раненый после удара ВСУ журналист «России-24» Борис Максудов
Скончался корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, который днем ранее получил ранение в Запорожье во время съемок, передает РБК.
Минобороны ранее сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов. Среди пострадавших числился Максудов.
Как стало известно, его доставили в больницу Минобороны. В пресс-службе ведомства подчеркивали, что журналисту оказали всю необходимую медицинскую помощь.
18 ноября у Бориса Максудова был день рождения. Он родился в Нукусе, был выпускником Сочинского государственного университета. С 2013 по 2018 год заведовал сочинским корпунктом «ТВ Центр».
Ранее «Известия» со ссылкой на актера Дениса Лаврентьева сообщили, что в ДНР при обстреле со стороны ВСУ погибла актриса и режиссер Полина Меньших.