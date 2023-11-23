Умер раненый после удара ВСУ журналист «России-24» Борис Максудов

Скончался корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, который днем ранее получил ранение в Запорожье во время съемок, передает РБК.

Минобороны ранее сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов. Среди пострадавших числился Максудов.

Как стало известно, его доставили в больницу Минобороны. В пресс-службе ведомства подчеркивали, что журналисту оказали всю необходимую медицинскую помощь.

18 ноября у Бориса Максудова был день рождения. Он родился в Нукусе, был выпускником Сочинского государственного университета. С 2013 по 2018 год заведовал сочинским корпунктом «ТВ Центр».