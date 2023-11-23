«Извинения и покаяние»: Вайкуле назвала условия для выступления в России
Певица Лайма Вайкуле готова выступить в России при нескольких условиях. Она озвучила их в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
На сегодняшний день артистка не гастролирует по России, но исполняет свои песни на русском языке в зарубежных странах.
— Никогда не буду выступать в России. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать, — сказала Вайкуле.
По словам знаменитости, она пока пытается «просветить» и «вразумить» россиян, передает Teleprogramma.pro.
Лайма Вайкуле сделала несколько громких заявлений против действий российского государства на Украине. Артистка заявила, что Россия «приватизировала» День Победы. Как именно страна это сделала и в чем это заключается, певица не пояснила.
Высказывания певицы Лаймы Вайкуле о том, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности, были связаны с ее желанием показать свою верность действующей антироссийской риторике, которой поражен весь западный мир. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.