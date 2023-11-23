Вайкуле назвала условия для выступления в России

Певица Лайма Вайкуле готова выступить в России при нескольких условиях. Она озвучила их в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

© Вечерняя Москва

На сегодняшний день артистка не гастролирует по России, но исполняет свои песни на русском языке в зарубежных странах.

— Никогда не буду выступать в России. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать, — сказала Вайкуле.

По словам знаменитости, она пока пытается «просветить» и «вразумить» россиян, передает Teleprogramma.pro.

Лайма Вайкуле сделала несколько громких заявлений против действий российского государства на Украине. Артистка заявила, что Россия «приватизировала» День Победы. Как именно страна это сделала и в чем это заключается, певица не пояснила.