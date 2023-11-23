Минобороны России показало кадры боевой подготовки экипажа специального поезда «Енисей» в зоне спецоперации, на них отчетливо видны новые символы, нанесенные на военную технику. Видео с учений опубликовано в Telegram-канале ТАСС.

На видео показаны как бронепоезд, так и военная техника. При этом на ней белой краской нанесены перевернутые равносторонние треугольники, вписанные в другие треугольники.

Ранее на этом же бронетранспортере были нанесены другие тактические знаки — белые круги, используемые группой войск «Отважные». Эти же круги были видны и в репортаже с полигона, опубликованном Министерством обороны в апреле этого года, отмечает «Лента.ру».