Новый символ появился на российской технике в зоне спецоперации
Минобороны России показало кадры боевой подготовки экипажа специального поезда «Енисей» в зоне спецоперации, на них отчетливо видны новые символы, нанесенные на военную технику. Видео с учений опубликовано в Telegram-канале ТАСС.
На видео показаны как бронепоезд, так и военная техника. При этом на ней белой краской нанесены перевернутые равносторонние треугольники, вписанные в другие треугольники.
Ранее на этом же бронетранспортере были нанесены другие тактические знаки — белые круги, используемые группой войск «Отважные». Эти же круги были видны и в репортаже с полигона, опубликованном Министерством обороны в апреле этого года, отмечает «Лента.ру».
Символами спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля 2022 года, являются также латинские буквы Z и V. С их помощью российские военные обозначают принадлежность бронетехники и разнообразных транспортных средств к той или иной группировке ВС РФ. При этом власти Украины запретили символы Z и V на транспортных номерах, как в сочетаниях, так и по отдельности, а также в качестве замены в словах, написанных кириллицей.