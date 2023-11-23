Премьер Финляндии допустил возможность полного закрытия границы с Россией

Власти Финляндии рассмотрят вопрос о полном закрытии границы с РФ, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился. Об этом заявил премьер-министр республики Петтери Орпо.

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Как передает телерадиоканал Yle, глава правительства выступил с утверждением, что на границу прибывают "сотни людей" - мигрантов без документов для въезда в ЕС.

"Если такая деятельность продолжится и расширится, признаки чего у нас имеются, нам придется рассмотреть вопрос о закрытии границы и сделать это", - сказал премьер в эфире телевидения.

По его словам, сложившаяся ситуация на границе "угрожает национальной безопасности". Тезис о возможном закрытии всей границы также высказала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. "Если ситуация не разрешится, то мы рассмотрим дальнейшие варианты. И я полагаю, что на втором этапе вполне возможно, что восточная граница будет полностью закрыта", - сказала она в интервью Yle.

22 ноября правительство Финляндии решило закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, за исключением "Рая-Йоосеппи". Три погранперехода будут закрыты 24 ноября 2023 года с 00:00 по местному времени (01:00 мск). Решение будет действовать до 23 декабря 2023 года.