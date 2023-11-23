В Кремле озвучили позицию России по переговорам с Украиной

Россия не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, на Москву не следует оказывать давления, а если давить — то на тех, кто отказывался от диалога.

Только вчера президент, выступая на видеоконференции саммита «Большой двадцатки», заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. На нее не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них, — сообщил Песков.

Он также высказался о давлении Соединенных Штатов на Россию и Китай, которые твердо стоят на своих позициях. Представитель Кремля отметил близость позиций Москвы и Пекина и подчеркнул, что действия американцев абсолютно бесполезны.