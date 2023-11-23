Россия применила в Авдеевке кассетные боеприпасы

Российские военные нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении с помощью кассетных авиабомб РБК-500. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Утверждается, что РБК-500 оснащены унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Российский военнослужащий с позывным Вожак подтвердил информацию о нанесении ударов по украинским позициям кассетными боеприпасами. В своем Telegram он опубликовал пост, в котором говорится, что в радиоэфире ВСУ началась «натуральная истерика» после атаки.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «МК» России (ВС РФ) обладают большим количеством кассетных боеприпасов. Более того, они во многом превосходят аналогичный тип боеприпасов стандарта НАТО.

«Мы их не применяли по гуманным соображениям. Но после того как НАТО поставило кассетные боеприпасы Украине, количество ударов этими снарядами возросло в разы. Поэтому Россия имеет все основания для применения таких боеприпасов», — высказался эксперт, добавив, что «сейчас многие классические правила ведения боя отошли в сторону».