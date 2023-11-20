Пока вы не уснули: причины визита Остина в Киев и захват ВС РФ американского дрона

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Кремль анонсировал участие Путина во внеочередном саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС в онлайн-формате. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Двадцать первого ноября Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС (в формате видеоконференцсвязи)», — сообщили там.

ООН не будет присутствовать на заседании РФ по преступлениям Киева против детей

Специальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по детям и вооруженным конфликтам Вирджиния Гамба не будет присутствовать на заседании РФ по преступлениям Киева против детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя комиссии, вице-спикера ГД Анну Кузнецову.

По словам Кузнецовой, тема Украины не является приоритетной для ООН.

Кремль отреагировал на решение Финляндии закрыть КПП на границе с РФ

EPA/TACC

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Финляндии закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

По его словам, вряд ли сейчас можно повлиять на ситуацию, поскольку диалога между странами нет, и не Россия была инициатором сворачивания диалога.

Российские войска захватили американский БПЛА в Запорожской области

Sgt. William Begley

Специалисты ВС России по радиоэлектронной борьбе захватили американский беспилотник RQ-20 Puma. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя вооруженных сил.

"В данный момент изучаются видеозаписи, снятые с БПЛА Puma, который не так давно наше подразделение РЭБ приземлили", - сказал он.

Российский экспорт в азиатские страны столкнулся с проблемами

Unsplash

Экспорт российских товаров в азиатские страны столкнулся с рядом транспортных проблем. Об этом со ссылкой на директора по развитию ГК TransAsia Logistics Аркадия Иванова сообщает «Коммерсантъ».

По словам эксперта, рынок сбыта государств Центральной Азии, Персидского залива и Индийского океана огромен — экспортный потенциал зерна и муки в географическую зону составит порядка 30 миллионов тонн к 2030 году. Население Афганистана, Ирана, Ирака и Пакистана составляет почти 400 миллиона человек. Однако развитию перевозок российских товаров через Иран в страны Азии мешает ряд сложностей.

Стали известны причины визита главы Пентагона на Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев, где обсудит с украинскими властями вопросы поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) для продолжения боевых действий зимой, а также стратегическое партнерство в сфере безопасности. Причины визита министра раскрыла пресс-служба американского военного ведомства.

Под Авдеевкой с помощью частоты "Волга" сдалась в плен рота ВСУ

Под Авдеевкой 18 ноября сдалась в плен рота ВСУ, воспользовавшись спецчастотой "Волга". Об этом сообщил в своем Телеграм-канале военный блогер, ветеран спецназа ВС России Андрей Добровольский.

"Вчера ночью на южном фланге Авдеевского направления произошла массовая сдача военнослужащих ВСУ в плен. Сдалась рота целиком. 149.200 - "Волга" работает", - написал он.

Лукашенко потребовал разобраться с политикой Сербии

Президент Александр Лукашенко призвал разобраться с тем, какую политику Сербия намерена проводить в отношении Белоруссии, и собирается ли она «вилять хвостом», поддерживая западные санкции. Такое заявление он сделал на встрече с новыми послами, видео с которой опубликовал в Telegram-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, если Сербия настроена на сотрудничество, то «должен быть результат в торгово-экономическом отношении».

Зеленский оценил возможное время окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине быстро не закончится, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами и руководством американского телеканала Fox News. Глава государства также рассказал о ситуации на поле боя, высокой мотивации и решительности украинского народа.

Три российских актера попали в ДТП на «трассе смерти»

Актеры Серовского театра драмы им. А. П. Чехова Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов попали в ДТП в Свердловской области, сообщила пресс-служба театра. По ее данным, авария произошла на 191-м км трассы Серов — Екатеринбург — этот участок дороги признан региональным ГИБДД одним из самых смертельно-опасных в регионе.