Зеленский оценил возможное время окончания конфликта на Украине
Конфликт на Украине быстро не закончится, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами и руководством американского телеканала Fox News. Глава государства также рассказал о ситуации на поле боя, высокой мотивации и решительности украинского народа.
Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого, — заявил Зеленский.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что конфликт на Украине близок к завершению. Он сравнил происходящее с забегом на дистанцию 100 метров и отметил, что сейчас осталось пробежать последние 30. При этом Ермак добавил, что не знает точно, когда именно завершится конфликт.
Со словами главы офиса Владимира Зеленского согласился военный корреспондент Андрей Руденко. Он отметил, что конфликт действительно близок к концу, так как Вооруженные силы Украины уже потеряли около 70% человеческого ресурса.