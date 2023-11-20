Российские войска захватили американский БПЛА RQ-20 Puma в Запорожской области
Специалисты ВС России по радиоэлектронной борьбе захватили американский беспилотник RQ-20 Puma. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя вооруженных сил.
"В данный момент изучаются видеозаписи, снятые с БПЛА Puma, который не так давно наше подразделение РЭБ приземлили", - сказал он.
Вражеский трофей удалось захватить в районе Днепрорудного Запорожской области.
Американский БПЛА применялся для наблюдения за дорогами, которые использует гражданский транспорт.
Ранее сообщалось, что высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk был замечен в Черном море во время атаки ВСУ на Севастополь.
Согласно имеющимся данным, американский БПЛА "координировал атаку", а также "фиксировал работу систем обороны Крыма".