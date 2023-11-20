Лукашенко потребовал разобраться с политикой Сербии

Президент Александр Лукашенко призвал разобраться с тем, какую политику Сербия намерена проводить в отношении Белоруссии, и собирается ли она «вилять хвостом», поддерживая западные санкции. Такое заявление он сделал на встрече с новыми послами, видео с которой опубликовал в Telegram-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, если Сербия настроена на сотрудничество, то «должен быть результат в торгово-экономическом отношении».

«Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним», - заметил он.

Также глава государства упомянул, что необходимо менять кадровую политику и «оставить сторожить свои посольства, где это надо, а основных дипломатов перебросить на те направления, где есть движение».

«Надо их усиливать, это будет касаться и Сербии, просто вам политически надо разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное, такая политика никому не нужна», - констатировал глава Белоруссии.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не собирается «отказываться от европейского пути». При этом Вучич подчеркнул, что одновременно Белград будет пытаться защищать свои хорошие отношения с Россией и Китаем.