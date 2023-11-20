Кремль анонсировал участие Путина во внеочередном саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС в онлайн-формате. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Кремль анонсировал участие Путина во внеочередном саммите БРИКС
© РИА Новости

«Двадцать первого ноября Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС (в формате видеоконференцсвязи)», — сообщили там.

Главной темой встречи станет палестино-израильский конфликт. Помимо Бразилии, России, Индии и Китая в саммите также примут участие новые участники БРИКС — Саудовская Аравия, Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

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