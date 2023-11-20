Стали известны причины визита главы Пентагона на Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев, где обсудит с украинскими властями вопросы поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) для продолжения боевых действий зимой, а также стратегическое партнерство в сфере безопасности. Причины визита министра раскрыла пресс-служба американского военного ведомства.

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«Министр Остин проведет обсуждения на высоком уровне с руководством Украины. В ходе обсуждений основное внимание будет уделено дальнейшему укреплению стратегического партнерства США и Украины, в том числе обеспечению ВСУ необходимыми возможностями для ведения боевых действий как в зимний период, так и для защиты страны от будущих российских угроз», — говорится в сообщении

Отдельно отмечается, что Остин обсудит с официальным Киевом «представления о дальнейшем развитии украинской армии».

Ранее Остин подтвердил, что прибыл в Киев. По его словам, США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против России как сейчас, так и в будущем.