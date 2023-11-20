Под Авдеевкой с помощью частоты "Волга" сдалась в плен рота ВСУ
Под Авдеевкой 18 ноября сдалась в плен рота ВСУ, воспользовавшись спецчастотой "Волга". Об этом сообщил в своем Телеграм-канале военный блогер, ветеран спецназа ВС России Андрей Добровольский.
"Вчера ночью на южном фланге Авдеевского направления произошла массовая сдача военнослужащих ВСУ в плен. Сдалась рота целиком. 149.200 - "Волга" работает", - написал он.
Напомним, радиочастота "Волга" действует в зоне СВО с середины лета 2023 года. Благодаря ей спасли свои жизни десятки тысяч бойцов ВСУ.
Сейчас боевой дух украинских военнослужащих в Авдеевке под натиском российских войск падает, а значит случаи массовой сдачи в плен на этом направлении станут происходить чаще.