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СМИ: глава МВД Великобритании лишилась своего поста

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу МВД страны Суэллу Браверман. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным издания, перестановки в кабинете министров произошли после того, как Суэллу Браверман обвинили в разжигании напряженности из-за протестов в День перемирия, «в подрыве независимости полиции и доверия общества к ней».

В Германии заявили о вреде американского газа

Проведенное учеными Корнельского университета исследование показало, что при использовании сжиженного природного газа выделяется больше вредных веществ, чем при сжигании угля. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Исследователи выяснили, что вся цепочка добычи и транспортировки, от гидроразрыва пласта до очистки, сжижения и, наконец, доставки топлива на специальных судах, порождает значительные утечки метана, особенно агрессивного газа.

Песков ответил на вопрос о готовности Путина к разговору с Шольцем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда открыт для контактов на высшем уровне, но такие контакты должны быть результативными. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах продолжить диалог с Путиным по украинскому кризису.

Пентагон заявил о повышенной готовности войск США и Южной Кореи

Zuma/TACC

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с южнокорейским коллегой Син Вон Сиком заявил, что совместные учения вооруженных сил Соединенных Штатов и Южной Кореи направлены на повышение готовности военнослужащих двух государства вступить в бой «хоть сегодня вечером» в случае необходимости, передает ТАСС.

В Грузии объяснили отказ от антироссийских санкций

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не вводит санкционные ограничения против России, так как страна не может «рисковать жизнями граждан и экономическим положением». Его слова передает «Sputnik.Грузия».

МИД выступил с заявлением в связи с эвакуацией граждан РФ из сектора Газа

МИД РФ поблагодарил власти Египта, Катара, Палестины, Израиля за оказанное эффективное содействие в эвакуации россиян. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В министерстве пояснили, что в воскресенье, 12 ноября, началась началась эвакуация граждан России, стран СНГ и членов их семей из сектора Газа.

Премьер Грузии извинился перед Китаем за слова президента

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с послом Китая Чжоу Цзяню, в ходе которой назвал «неприемлемыми» слова президента страны Саломе Зурабишвили о китайском лидере Си Цзиньпине. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Грузии.

Ранее в интервью телеканалу LCI, размещенном в том числе и на сайте президента Грузии, Саломе Зурабишвили заявила, что было бы историческим результатом, если бы российский и китайский лидеры когда-нибудь предстали перед судом. По ее мнению, китайский лидер должен был быть осужден за «геноцид уйгуров».

Новый глава британского МИД сделал первое заявление

RT на русском

Новый глава британского МИД Дэвид Кэмерон в своём первом заявлении на новом посту назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке устрашающими международными вызовами.

Фигурант дела о подготовке покушения на Соловьева назвал мотив

Фигурант дела о подготовке покушения на Владимира Соловьева Максим Дружинин заявил, что убийство телеведущего планировалось «в связи с его профессиональной деятельностью» и из-за активной поддержки российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Восьмикратный чемпион мира из России сменил спортивное гражданство

Восьмикратный чемпиона мира по спортивному ориентированию на лыжах Андрей Ламов сменил российский флаг на шведский. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Виктор Елизаров.