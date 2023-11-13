Фигурант дела о подготовке покушения на Соловьева назвал мотив

Фигурант дела о подготовке покушения на Владимира Соловьева Максим Дружинин заявил, что убийство телеведущего планировалось «в связи с его профессиональной деятельностью» и из-за активной поддержки российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании суда прокурор огласила показания Дружинина. Из протокола его допроса следует, что людям, участвовавшим в подготовке покушения, украинский куратор обещал выплатить вознаграждение — по одному миллиону рублей. Также Дружинину обещали предоставить гражданство Украины и дать жилье в стране, передает ТАСС.

ФСБ сообщила о задержании шести фигурантов дела о покушении на Соловьева в апреле 2022 года. В спецслужбе заявили, что задержанные — члены неонацистской террористической организации.