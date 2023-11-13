Песков ответил на вопрос о готовности Путина к разговору с Шольцем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда открыт для контактов на высшем уровне, но такие контакты должны быть результативными. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах продолжить диалог с Путиным по украинскому кризису.

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — подчеркнул Шольц.

В то же время он заявил, что Россия пока не готова к мирным переговорам по украинскому кризису.

Комментируя слова Шольца, Песков подчеркнул, что Путин никогда не исключает контакты и всегда говорит о своей открытости к диалогу, «тем более на высшем уровне».

«Но президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата», — отметил пресс-секретарь.