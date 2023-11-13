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Песков ответил на вопрос о готовности Путина к разговору с Шольцем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда открыт для контактов на высшем уровне, но такие контакты должны быть результативными. Об этом сообщает ТАСС.

Песков ответил на вопрос о готовности Путина к разговору с Шольцем
© РИА Новости

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах продолжить диалог с Путиным по украинскому кризису.

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — подчеркнул Шольц.

В то же время он заявил, что Россия пока не готова к мирным переговорам по украинскому кризису.

Комментируя слова Шольца, Песков подчеркнул, что Путин никогда не исключает контакты и всегда говорит о своей открытости к диалогу, «тем более на высшем уровне».

«Но президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, пока в западных странах не хотят учитывать интересы России, но «время может способствовать трансформации позиций».

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