МИД РФ поблагодарил власти Египта, Катара, Палестины, Израиля за оказанное эффективное содействие в эвакуации россиян. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В министерстве пояснили, что в воскресенье, 12 ноября, началась началась эвакуация граждан России, стран СНГ и членов их семей из сектора Газа.

По данным ведомства, вывоз эвакуируемых осуществляется поэтапно с учетом ограниченной пропускной способности КПП «Рафах» на границе с Египтом.

В условиях продолжающихся боевых действий в секторе Газа, уточнили дипломаты, время работы погранперехода сокращено до нескольких часов в светлое время суток.

Первая группа обратившихся за помощью россиян и членов их семей в количестве 70 человек (в основном женщины и дети) пересекла египетскую границу и была доставлена наземным транспортом в Каир. Их вылет в Москву самолетом МЧС России запланирован на сегодняшний вечер, отметили в МИД.