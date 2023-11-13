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Sky News: глава МВД Великобритании лишилась своего поста

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу МВД страны Суэллу Браверман. Об этом сообщает телеканал Sky News.

СМИ: глава МВД Великобритании лишилась своего поста
© globallookpress.com

По данным издания, перестановки в кабинете министров произошли после того, как Суэллу Браверман обвинили в разжигании напряженности из-за протестов в День перемирия, «в подрыве независимости полиции и доверия общества к ней».

Поводом для критики стала статья для The Times, в которой Браверман обвинила полицию в том, что она «играет в фаворитов», демонстрируя более снисходительное отношение к левым протестующим. При этом глава МВД сравнила протесты в поддержку Палестины с маршами в Северной Ирландии.

Бывший министр кабинета консерваторов, комментируя изданию ситуацию, назвал такие высказывания «совершенно оскорбительными» и «невежественными».

Напомним, что ранее сторонник Палестины выпустил грызунов, окрашенных в цвета палестинского флага, в ресторане McDonald's в Бирмингеме (Великобритания), также поддерживающие палестинцев активисты облили красной краской здание британского МИД в Лондоне.

Акции протеста в Великобритании проходят на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. 7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало гражданские и военные объекты Израиля, взяв заложников. Израильские власти заявили, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля начала бомбить сектор Газа.

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