СМИ: глава МВД Великобритании лишилась своего поста

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу МВД страны Суэллу Браверман. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным издания, перестановки в кабинете министров произошли после того, как Суэллу Браверман обвинили в разжигании напряженности из-за протестов в День перемирия, «в подрыве независимости полиции и доверия общества к ней».

Поводом для критики стала статья для The Times, в которой Браверман обвинила полицию в том, что она «играет в фаворитов», демонстрируя более снисходительное отношение к левым протестующим. При этом глава МВД сравнила протесты в поддержку Палестины с маршами в Северной Ирландии.

Бывший министр кабинета консерваторов, комментируя изданию ситуацию, назвал такие высказывания «совершенно оскорбительными» и «невежественными».

Напомним, что ранее сторонник Палестины выпустил грызунов, окрашенных в цвета палестинского флага, в ресторане McDonald's в Бирмингеме (Великобритания), также поддерживающие палестинцев активисты облили красной краской здание британского МИД в Лондоне.