Новый глава британского МИД сделал первое заявление

«Перед нами стоит устрашающий набор международных вызовов, включая конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке. В это время глубоких глобальных перемен для страны... важно поддержать наших союзников, укрепить наше партнёрство и сделать так, чтобы наш голос был услышан», — написал он в соцсети X.