Премьер Грузии извинился перед Китаем за слова президента

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с послом Китая Чжоу Цзяню, в ходе которой назвал «неприемлемыми» слова президента страны Саломе Зурабишвили о китайском лидере Си Цзиньпине. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Грузии.

Ранее в интервью телеканалу LCI, размещенном в том числе и на сайте президента Грузии, Саломе Зурабишвили заявила, что было бы историческим результатом, если бы российский и китайский лидеры когда-нибудь предстали перед судом. По ее мнению, китайский лидер должен был быть осужден за «геноцид уйгуров».

При этом в ходе встречи с послом Китая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал заявление Саломе Зурабишвили «категорически неприемлемым» и «вызывающим беспокойство».

«Упомянутая риторика противоречит отношению правительства Грузии и грузинского народа к Китаю, не соответствует духу дружественного, стратегического партнерства между двумя странами, наносит ущерб существующим дружественным и партнерским отношениям между двумя странами», - говорится в заявлении правительства.

При этом Гарибашвили заметил, что это не первый случай, когда Зурабишвили «осуществляет деятельность с нарушением Конституции и во вред государственным интересам», и такие ее действия уже стали «поводом для инициирования вопроса об импичменте».

Также премьер-министр обратил внимание на то, что Грузия является парламентской республикой, где президент «не реализует внешнюю политику страны».

Напомним, что ранее Саломе Зурабишвили провела встречу с лидерами стран Евросоюза. При этом президент не получила предварительное разрешение со стороны парламента Грузии, что является нарушением грузинской конституции.