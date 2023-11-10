Пока вы не уснули: Финляндия о повредившем газопровод якоре и обнаружение пропавшего Ан-2

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Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками

Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об обмене заложниками. Об этом сообщает Al Hadath.

«После нескольких дней напряженных переговоров об обмене заложниками ХАМАС и Израиль достигли соглашения. Источники подтвердили договоренность об освобождении палестинских женщин и детей в обмен на 100 израильских женщин и детей, удерживаемых движением», — говорится в тексте.

Финская полиция рассказала о происхождении повредившего газопровод якоря

Технические экспертизы усилили подозрения Финляндии, что якорь, ранее найденный рядом с поврежденным газопроводом Balticconnector, принадлежит китайскому судну Newnew Polar Bear. Заявление представителя финской полиции Ристо Лохи опубликовано на сайте ведомства.

Лохи рассказал, что активное обследование места происшествия завершено, но технические экспертизы продолжаются.

Израиль заявил о первом применении внеатмосферной ПРО "Хец-3"

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Минобороны Израиля заявило о первом успешном боевом применении системы противоракетной обороны "Хец 3". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство страны.

В МИД Польши анонсировали доклад о репарациях со стороны РФ при новом сейме

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил о необходимости подсчитать ущерб, который, с точки зрения Варшавы, был нанесен стране со стороны России, а затем потребовать выплат репараций. В беседе с PAP он отметил, что это следует сделать в период работы нового состава сейма.

Найден пропавший на Чукотке самолет Ан-2

Найден пропавший на Чукотке самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Самолет Ан-2, выполнявший рейс Певек — АС Полярный — Певекна перестал сегодня выходить на связь. На его борту находились три человека, в том числе сотрудник артели «Полярная». На поиски самолета на место последних известных координат были высланы вертолет и поисковая группа на вездеходе и трэколе. Позднее вертолет был отозван из-за непогоды.

Стоимость вторичного жилья в России может резко упасть

Риелторы ожидают падение стоимости квартир на вторичном рынке на 8-20% в ближайшее время. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Генеральный директор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлия Усачева отметила, что после повышения Центробанком ключевой ставки до 15% годовых цены на «вторичку» уже упали — примерно на 5%. Риелтор считает, что к концу года падение может ускориться и достигнуть 20%. При этом квартиры в новостройках дешеветь не будут. Усачева отметила, что некоторые продавцы могут снять объекты с продажи в ожидании продолжения роста цен.

Посол РФ ответил на обвинения Франции в ситуации со звездами Давида

Российский посол во Франции Алексей Мешков назвал возмутительными заявления французских властей о России после инцидента со звездами Давида на парижских домах. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол заявил, что обвинения в адрес России направлены на дальнейшее ухудшение «и так непростых российско-французских отношений».

В Грузии решили вернуть Саакашвили в тюрьму

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что экс-президента Михаила Саакашвили вернут в тюрьму после получения соответствующего решения врачей. Слова чиновника приводит «Sputnik Грузия» в Telegram.

Россия столкнулась с новым кадровым дефицитом

На российском рынке труда образовался новый кадровый дефицит. Речь идет об острой нехватке вахтовиков различных профессий, сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования аналитиков крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в РФ hh.ru.

Лидером среди российских регионов по уровню потребности в подобных кадрах стала Республика Башкортостан. Объем предлагаемых вахтовых вакансий там составил до шести процентов от общего числа предложений. В тройку также вошли Красноярский край и Иркутская область (по пять процентов), четвертую и пятую строчки заняли Новосибирская и Омская области (по четыре процента).

Мария Машкова получила паспорт США и лишилась отчества

Соцсети

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария сообщила в соцсетях о получении гражданства США. Об этом пишет «СтарХит».