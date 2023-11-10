В Грузии решили вернуть Саакашвили в тюрьму

По словам Брегадзе, состояние здоровья осужденного бывшего главы республики резко улучшается, его планируют перевести обратно. С мая 2022 года Саакашвили находился в клинике «Вивамеди», до этого — в военном госпитале и тюремной больнице. Всего за два года ареста экс-президент провел в камере менее полугода.