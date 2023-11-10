Найден пропавший на Чукотке самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Самолет Ан-2, выполнявший рейс Певек — АС Полярный — Певекна перестал сегодня выходить на связь. На его борту находились три человека, в том числе сотрудник артели «Полярная». На поиски самолета на место последних известных координат были высланы вертолет и поисковая группа на вездеходе и трэколе. Позднее вертолет был отозван из-за непогоды.

«Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все трое человек — пилоты и пассажир — живы, однако, получили ранения различной степени тяжести», — заявил глава региона.

Губернатор также отметил, что, когда прибыли спасатели, на борту самолета находились два человека — второй пилот и пассажир, а капитан ушел искать место, где ловит связь.