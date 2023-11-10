Посол РФ ответил на обвинения Франции в ситуации со звездами Давида

Российский посол во Франции Алексей Мешков назвал возмутительными заявления французских властей о России после инцидента со звездами Давида на парижских домах. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол заявил, что обвинения в адрес России направлены на дальнейшее ухудшение «и так непростых российско-французских отношений».

«Они [власти Франции] выступили через свой рупор, министерство иностранных дел, не удосужившись даже провести расследование, которое необходимо в такого рода случаях. Мы ждем досконального расследования», — подчеркнул Мешков.

Он отметил, что в деле уже есть фигуранты и они «отнюдь не российского происхождения».

В конце октября в Париже и его пригородах неизвестные пометили несколько домов звездами Давида. Нанесение шестиконечных звезд на здания является одним из символов антисемитских преследований.

СМИ писали, что примерно в то же время, когда были обнаружены надписи, как минимум три еврейские школы в регионе Иль-де-Франс, а также синагоги и производители кошерной продукции получили угрозы.

Позже французская полиция задержала мужчину и женщину из Молдавии, обвинив их в нанесении антисемитских символов.

В МИД Франции заявили, что фото с антисемитскими граффити начали распространять российские сети и назвали это «новой российской операцией по цифровому вмешательству в дела Франции».