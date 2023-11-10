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Минобороны Израиля сообщило о первом применении внеатмосферной ПРО "Хец 3"

Минобороны Израиля заявило о первом успешном боевом применении системы противоракетной обороны "Хец 3". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Израиль заявил о первом применении внеатмосферной ПРО "Хец-3"
© Shutterstock

"9 ноября перехватчик системы ПРО "Хец 3" был впервые успешно запущен для боевого применения. Система эффективно перехватила цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря", - сказано в сообщении.

5 ноября британская газета The Telegraph писала, что удар Израиля по баллистической ракете, выпущенной хуситами из Йемена по Эйлату 30 октября, вероятно, стал первым в истории человечества боем в космосе. Отмечалось, что это первый случай, когда система ПРО Arrow израильско-американской разработки была использована по своему основному назначению - для ликвидации баллистических ракет на большой высоте и высокой скорости. До этого стало известно, что израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила беспилотник на территории Ливана.

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