Израиль заявил о первом применении внеатмосферной ПРО "Хец-3"

5 ноября британская газета The Telegraph писала, что удар Израиля по баллистической ракете, выпущенной хуситами из Йемена по Эйлату 30 октября, вероятно, стал первым в истории человечества боем в космосе. Отмечалось, что это первый случай, когда система ПРО Arrow израильско-американской разработки была использована по своему основному назначению - для ликвидации баллистических ракет на большой высоте и высокой скорости. До этого стало известно, что израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила беспилотник на территории Ливана.