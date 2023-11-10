Финская полиция рассказала о происхождении повредившего газопровод якоря

Технические экспертизы усилили подозрения Финляндии, что якорь, ранее найденный рядом с поврежденным газопроводом Balticconnector, принадлежит китайскому судну Newnew Polar Bear. Заявление представителя финской полиции Ристо Лохи опубликовано на сайте ведомства.

Лохи рассказал, что активное обследование места происшествия завершено, но технические экспертизы продолжаются.

«На данном этапе мы можем констатировать, что якорь, поднятый из моря 24 октября 2023 года, по некоторым техническим деталям можно считать принадлежащим Newnew Polar Bear», - заявил детектив.

Он добавил, что финская полиция связалась с китайскими властями и обратились с международным запросом о юридической помощи.

Утечка на подводном газопроводе Balticconnector произошла в ночь на 8 октября. Позже выяснилось, что она была вызвана внешним повреждением. Поврежденный участок Balticconnector расположен в экономической зоне Финляндии.

На месте повреждения газопровода нашли двухметровый обломанный якорь. Следователи выяснили, что в момент повреждения в этом районе проходило китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, которое не отвечало на запросы финских властей.