Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария сообщила в соцсетях о получении гражданства США. Об этом пишет «СтарХит».

Актриса поделилась, что аналогичные документы уже получили другие члены ее семьи.

«Присоединилась к мужу и дочерям. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — рассказала она, отметив, что теперь не Мария Владимировна Машкова, а просто Маша Машкова.

Также дочь народного артиста России, с которым у нее возникли серьезные разногласия из-за поддержки Владимиром Машковым специальной военной операции на Украине, заявила, что скоро состоится ее дебют в американском кино.

«Нервничаю и взволнована одновременно», — написала она в социальных сетях.

Дочь Владимира Машкова уже много лет живет в США и не собирается оттуда уезжать. После начала спецоперации актриса высказывала много негатива в адрес России. Мария Машкова на этой почве даже поругалась с отцом и сейчас беспокоится, что за свои слова может получить реальный срок на родине.