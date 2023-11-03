Пока вы не уснули: Лавров о переселении палестинцев и саботаж зерновой сделки Западом

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Запад обвинили в саботаже зерновой сделки

Запад саботирует восстановление зерновой сделки. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, сообщает ТАСС.

Дипломат обвинил западные страны в отсутствии каких-либо действий для достижения консенсуса.

«При нынешней позиции Запада никаких перспектив [для восстановления зерновой сделки] нет», — сказал он.

Израиль перестал предупреждать Россию об атаках в Сирии

Израиль вопреки установившейся традиции не стал предупреждать Россию о ряде ударов по Сирии. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

По данным издания, после нападения палестинского движения ХМАС Израиль «усилил удары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии, которые подошли близко к израильской границе».

При этом израильские военные не всегда предупреждают Россию об атаках по сирийской территории.

«Эти изменения наряду с усилением атак, ухудшает и без того непростые отношения между Израилем и Россией», — подчеркнули источники издания.

Путин заявил, что не было никакой Украины в составе Российской империи

Никакой Украины не было в составе Российской империи, она была сформирована только при советской власти, в том числе за счет южнорусских земель. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

"Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР. Не было еще никакой Украины в составе [Российской] империи, были области", - указал глава государства.

Лавров раскритиковал идею о переселении палестинцев в Египет

Идея о переселении палестинцев из Газы в Египет противоречит их интересам и вопросам мира в целом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабер ас-Сабахом.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в ходе заседания «Хакимовского клуба» в Дипломатической академии МИД РФ рассказал NEWS.ru, что планы Израиля по переселению жителей сектора Газа рассматривать нельзя. По его словам, палестинцы уже давно определись с тем, как будет выглядеть их государство и где оно находится, в чем их поддержали многие страны.

В МИД РФ заявили о последствиях закрытия Балтики для России

В НАТО понимают, что в случае попыток закрыть Балтийское море для российских кораблей, оно окажется закрыто и для самих членов альянса. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил в пятницу, 3 октября, замглавы МИД РФ Александр Грушко на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.

Напомним, что ранее в ряде стран НАТО заявляли, что после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, предположительно, блок начнет де-факто препятствовать передвижению российских кораблей по Балтийскому морю. В частности, в октябре закрыть акваторию для РФ угрожал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на фоне инцидента с аварией на газопроводе Balticconnector.

В Москве скончался вице-адмирал Валерий Исак

Сегодня ночью ушел из жизни вице-адмирал Валерий Исак. Об этом заявил «Известиям» председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан 1 ранга Игорь Курдин.

Он напомнил, что с 2005 года Исак находился отставке.

По словам Кудрина, вице-адмирал умер дома в Москве.

Валерий Исак в период 1990-1995 годы занимал должность командира 33-й дивизии атомных подводных лодок КСФ, а затем был начальником штаба 1-й флотилии АПЛ КСФ, отмечается на сайте «Отечественная гидронавтика».

Орбан прокомментировал ожидания ЕС о поражении РФ на Украине

Подход Евросоюза к украинскому конфликту потерпел полный провал и нужен другой план, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. RT на русском

"Венгрия поддерживает план Б. Мы призываем к построению новой архитектуры европейской безопасности, которая будет приемлема и для России, и для Украины", - сказал политик. ТАСС

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве

Telegram-канал 112

Блогера Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве при продаже курсов. Газета.Ru

Шабутдинов вернулся в Москву из-за границы и поехал в съемные апартаменты. Там его настигли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ. Lenta.ru

Доходы России от продажи нефти и газа достигли максимума за год

По итогам октября объем нефтегазовых доходов России составил 1,634 триллиона рублей, что в два раза больше предыдущего годового максимума, достигнутого в июле. Об этом говорится в сообщении и статистике, опубликованных на сайте Минфина.

Размер дополнительных нефтегазовых доходов превысил ожидания предыдущего месяца на 37,8 миллиарда рублей, достигнув уровня 551 миллиард рублей. В ноябре, по прогнозам Минфина, параметр увеличится до 583,3 миллиарда.

На результат за октябрь существенно повлияло отсутствие выплат нефтяным компаниям по демпферному механизму. В сентябре они достигли почти 300 миллиардов рублей, но из-за роста биржевых цен никаких компенсаций в октябре они не получат.

Очереди легковых машин из Белоруссии в ЕС выросли почти вдвое

На погранпереходах из Белоруссии в страны Евросоюза в преддверии длинных выходных выстроились длинные очереди из легковых автомобилей. Об этом сообщает погранкомитет республики.

«За прошедшие сутки количество легкового транспорта в очередях в Литву увеличилось со 155 до 350 единиц, в Польшу — с 180 до 300», - говорится в сообщении погранкомитета.