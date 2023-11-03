В Москве скончался вице-адмирал Валерий Исак

Ранее на 67-м году жизни умер бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий. А в 2021 году стало известно и о смерти контр-адмирала Владимира Бедердинова. Он известен переходом вокруг Земли под водой через пролив Дрейка на Камчатку в 1979 году. За это достижение подводник был награжден орденом Красного знамени.