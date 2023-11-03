В Москве скончался вице-адмирал Валерий Исак
Сегодня ночью ушел из жизни вице-адмирал Валерий Исак. Об этом заявил «Известиям» председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан 1 ранга Игорь Курдин.
Он напомнил, что с 2005 года Исак находился отставке.
По словам Кудрина, вице-адмирал умер дома в Москве.
Валерий Исак в период 1990-1995 годы занимал должность командира 33-й дивизии атомных подводных лодок КСФ, а затем был начальником штаба 1-й флотилии АПЛ КСФ, отмечается на сайте «Отечественная гидронавтика».
С 2000 по 2005 годы он возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны России.
Ранее на 67-м году жизни умер бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий. А в 2021 году стало известно и о смерти контр-адмирала Владимира Бедердинова. Он известен переходом вокруг Земли под водой через пролив Дрейка на Камчатку в 1979 году. За это достижение подводник был награжден орденом Красного знамени.