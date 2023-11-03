В МИД РФ заявили о последствиях закрытия Балтики для России

В НАТО понимают, что в случае попыток закрыть Балтийское море для российских кораблей, оно окажется закрыто и для самих членов альянса. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил в пятницу, 3 октября, замглавы МИД РФ Александр Грушко на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.

Напомним, что ранее в ряде стран НАТО заявляли, что после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, предположительно, блок начнет де-факто препятствовать передвижению российских кораблей по Балтийскому морю. В частности, в октябре закрыть акваторию для РФ угрожал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на фоне инцидента с аварией на газопроводе Balticconnector.

Грушко отметил, что негативные последствия такого шага понимают и люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги.