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В МИД РФ заявили, что при закрытии Балтийского моря для РФ оно закроется и для НАТО

В НАТО понимают, что в случае попыток закрыть Балтийское море для российских кораблей, оно окажется закрыто и для самих членов альянса. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил в пятницу, 3 октября, замглавы МИД РФ Александр Грушко на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.

В МИД РФ заявили о последствиях закрытия Балтики для России
© ТАСС

Напомним, что ранее в ряде стран НАТО заявляли, что после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, предположительно, блок начнет де-факто препятствовать передвижению российских кораблей по Балтийскому морю. В частности, в октябре закрыть акваторию для РФ угрожал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на фоне инцидента с аварией на газопроводе Balticconnector.

Грушко отметил, что негативные последствия такого шага понимают и люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги.

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Отметим, что ранее член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский подчеркивал, что угрозы Латвии не имеют под собой юридических оснований. Он отметил, что речь идет даже не о территориальных водах страны, а об исключительной экономической зоне, в которой юрисдикция Риги весьма ограничена.

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