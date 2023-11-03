Израиль перестал предупреждать Россию об атаках в Сирии

Израиль вопреки установившейся традиции не стал предупреждать Россию о ряде ударов по Сирии. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

По данным издания, после нападения палестинского движения ХМАС Израиль «усилил удары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии, которые подошли близко к израильской границе».

При этом израильские военные не всегда предупреждают Россию об атаках по сирийской территории.

«Эти изменения наряду с усилением атак, ухудшает и без того непростые отношения между Израилем и Россией», — подчеркнули источники издания.

В частности, по их словам, Израиль не предупредил Россию об ударе по военной базе в Даръа, который был нанесен 30 октября. Он также не предупредил Москву об атаке на крупную сирийскую базу на юге страны на прошлой неделе, где, предположительно, вместе с сирийскими силами размещены иранские офицеры и бойцы ливанской организации «Хезболла».

«Сотрудники российской военной полиции время от времени присутствуют на объекте рядом с этой базой. Неясно, были ли они там, когда Израиль нанес удар. Сирийские военные признали обе атаки», —отмечается в статье.

По словам источников, Сирия рискует стать еще одним фронтом в войне между Израилем и ХАМАС.

7 октября палестинская группировка ХАМАС совершила массированную атаку на Израиль, зайдя в приграничные города и захватив заложников. 29 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в секторе Газа удерживается не менее 230 человек. После нападения Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале ответной операции. Израильские военные наносят масштабные удары по сектору Газа.