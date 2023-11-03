Лавров раскритиковал идею о переселении палестинцев в Египет

Идея о переселении палестинцев из Газы в Египет противоречит их интересам и вопросам мира в целом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабер ас-Сабахом.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в ходе заседания «Хакимовского клуба» в Дипломатической академии МИД РФ рассказал NEWS.ru, что планы Израиля по переселению жителей сектора Газа рассматривать нельзя. По его словам, палестинцы уже давно определись с тем, как будет выглядеть их государство и где оно находится, в чем их поддержали многие страны.