Очереди легковых машин из Белоруссии в ЕС выросли почти вдвое

Очереди на границах Белоруссии с ЕС выросли из-за длинных выходных
На погранпереходах из Белоруссии в страны Евросоюза в преддверии длинных выходных выстроились длинные очереди из легковых автомобилей. Об этом сообщает погранкомитет республики.
Уточняется, что по наиболее загруженному литовскому маршруту, который идет через Мядининкай (Каменный Лог), в Евросоюз проехало 48% авто от нормы, а через единственный работающий польский погранпереход Тересполь (Брест) — 34%.
При этом количество грузовиков и фур в очереди на въезд в ЕС сильно не изменилось. Как сообщает погранкомитет, наиболее загруженным пунктом пропуска на пути в страны Евросоюза по-прежнему является литовский Шальчининкай (Бенякони) — здесь оформления ожидают 765 грузовиков.
В Белоруссии 7 ноября отмечается День Октябрьской революции — государственный праздник. В связи с этим четыре дня, с 4 по 7 ноября, объявлены в республике выходными.
Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило поправки к соглашению с Белоруссией о безопасности.